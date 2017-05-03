富邦宿舍大公開 打造家的感覺球員滿意
富邦悍將宿舍，今正式曝光，將富邦集團舊有位於淡水的訓練中心，進行重新裝潢改建，成為富邦悍將員工宿舍，領隊蔡承儒表示，這個宿舍透過許多的討論，打造跟以往宿舍不同的感覺，比較有家的氣氛，讓球員與球員家屬都更加舒適。
富邦悍將球員宿舍，共有教學棟與宿舍棟，其中宿舍棟，除了住宿安排上，也在一樓設立球員餐廳與球員球具室，二樓則有交誼廳與兒童育樂室，地下一樓還有讓球員們放鬆的遊憩室，讓球員空閒之餘可以放輕鬆。
擁有3個小孩的「火哥」張建銘，就相當喜愛兒童育樂室的設計，張建銘指出，因為三個小孩，有兩個已經會跑跑跳跳了，擁有這個空間，可以讓小朋友一同玩，真的很棒，旁邊還有柵欄維護小朋友安全，真的很好。
另外教學棟部分，擁有兩個會議室與行政辦公室，地下室則有設立水療室、防護室與健身房，蔡承儒回應，因為健身器材都由國外進口，整體設施包含水療室與防護室近千萬，打造大聯盟等級。
曾待過美國小聯盟的高國輝，相當滿意這個宿舍，尤其是水療室與健身房，他說，幾乎已經跟大聯盟沒有差別，也讓球員可以更放心在這個地方進行復健練習。
至於未來還有沒有其他設施新建，蔡承儒指出，未來還是會找尋地點設立室內打擊場，讓球員們可以在冬天時間進行練習，會在宿舍附近找尋地點，目前球員的反應都不錯，不過如果有要改進的地方，這裡也會持續進步。
(中時電子報)
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