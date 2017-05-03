鹿港鎮長黃振彥施政滿意度8成8 表態屆滿投入選立委

鹿港鎮長黃振彥就職5周年，昨天在藝術村藝文人士共襄盛舉，黃振彥承諾建設鹿港軟硬體，以文化帶動觀光。（吳敏菁攝）

鹿港鎮長黃振彥就職5周年，表示兩屆滿後將投入參選立委。（吳敏菁攝）

鹿港鎮長黃振彥就職5周年，昨天在藝術村，藝文人士共襄盛舉。（吳敏菁攝）

鹿港鎮長黃振彥就職滿5周年，昨天公布近3年整體施政滿意度高達8成8，黃振彥前屆補選高票當選，兩屆任期才6年7個月，但自豪5年來施政諸多突破，觀光人數成長5成，創下每年874萬人，推動國家歷史風景區也得到支持，屆滿將爭取民進黨提名參選第一選區立委。

鹿港鎮公所為衡量各項執行成效及瞭解民眾滿意度，委託畢肯市場研究公司採電話訪問方式進行民意調查，民眾對鎮公所承辦人員服務態度評價，從2014年95.1％、2015年98.4％、2016年98.4％。單一窗口服務，3年分別是92.8％、93.1％、96.9％，清廉評價87.6％、87.5％、93.5％。

黃振彥說，推動國家歷史風景區是5年前就提出，感謝縣長魏明谷、總統蔡英文，大力支持，爭取快捷綠能巴士、鎮內接駁綠能巴士等，總計6年60億，欣慰就職5年來觀光人潮倍增，人潮帶來錢潮，鹿港慶端陽去年改在福鹿溪開賽，單日吸引7萬人，小吃、糕餅業者到傍晚5、6點全賣光光了！

還有大力推動社會福利，婦女生育除了縣府每胎補助3萬元，公所再加碼6600元，還有3節敬老，辜寬敏先生補助中低收、清寒獎學金等，4年已逾3000萬元以上，都是全縣最多。

此外，黃振彥說，任內利用閒置空間闢建兩座兒童樂園與公廁，爭取營建署經費改善鹿港生態公園的植栽步道，並設置親水設施及鹿園養殖梅花鹿，打造生態公園成為鹿港觀光新亮點。鹿港小吃宴也達到成功行銷鹿港觀光的目標，報名秒殺，去年更創下2天300桌，3000人饗美食盛況。

(中時)