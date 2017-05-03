前瞻建設獲中市民7成支持 議員也連署表達肯定

市議員張雅旻（前右四）拿出民進黨全部26位議員連署書，期盼議會全體議員都能支持，致力為市民爭取建設。（陳世宗攝）

市議會民進黨團總召何文海（中），勉勵市長不論黑貓、白貓，只要能抓老鼠就是好貓，肯定林佳龍為台中市爭取前瞻性計畫建設。（陳世宗攝）

「打造下一個世代所需的基礎建設！」台中市政府研考會主委柳嘉峰，3日在市議會提出前瞻計畫專案報告！強調在「綠樹水道鄉」五大面向中，軌道建設市府爭取1912.59億元建設，水環境部分也提出184億元計畫，獲得市民7成的支持；全體民進黨市議員連署，表達對市長爭取前瞻基礎建設的支持。

柳嘉峰指出，市府所提出大台中山手線、捷運藍線與捷運綠線延伸彰化等3項建設，已納入前瞻基礎建設經費共計1912.59億元；市長林佳龍親自出席立法院公聽會爭取支持，並繼續爭取雙港輕軌捷運、捷運藍線延伸台中港、屯區及延伸至南投，捷運綠線延伸大坑等，經費約計1290.26億元。

「以前不做現在後悔，現在不做未來後悔！」市議員張雅旻、邱素貞、曾朝榮、謝明源、王立任、何文海、劉淑蘭、范淞育、賴佳微、楊典忠等人，拿出民進黨全部26位議員連署書，期盼議會全體議員都能支持，並紛紛為市民爭取建設。

王立任說，目前捷運藍線規劃僅到沙鹿，盼能繼續延伸到台中港與國際機場；陳淑華指出，捷運藍線安和路到東海大學段可以採地下化；楊典忠認為，市府能重新活化台鐵台中港線；原住民市議員朱元宏，盼能列入原住民托老、托育、運動、活動中心，並協助原住民建立穩定就業機制。

交通局長王義川答覆市議員楊正中質詢時說，3項建設中央共挹注851.77億元，台中市自籌措經費包括用地費約194億元、自行負擔工程費約384億元，合計約578億元，中央、市府負擔的比率分別69％與31％；另由沿線場站開發效益挹注，不納入公務預算自償性經費則為453億元。

市長林佳龍說，捷運藍線核定在前瞻基礎建設前，市府向中央爭取藍線延伸到台中港、大里、霧峰，進而延伸到南投；雙港輕軌捷運因需跨越大肚山，需以較彈性輕軌系統建構，以機場為核心連結市區；串聯海線雙星、甲南地區的台中港支線非常珍貴，市府將邀請交通部等相關單位研商盼能儘快評估。

(中時)