培育台東運動人才 豐田棒壘球場啟用
經各界努力爭取，台東縣政府在豐田運動公園規畫的簡易棒壘球場，今天落成啟用，縣長黃健庭表示，台東運動人口相當多，尤其是棒球運動，培育了不少明星球員，未來會尋找土地，協助各鄉鎮規畫興建運動場所與設施，增加縣內棒球運動人口。
黃健庭表示，豐田運動公園自啟用後，內部運動休閒設施較為缺乏，在縣議員田石雄、陳志峰等催生下，縣府編列400餘萬元，規畫興建簡易棒壘球場，提供大豐田地區或是台東市喜愛棒壘球的球隊訓練交流使用。他強調，台東是運動大縣及運動人才的搖籃，未來縣府會積極協助各鄉鎮市公所尋找土地，規畫興建球場。
新建簡易棒壘球場總面積約1666坪，於今年3月底完工，將提供大豐田地區棒壘球隊伍及民眾運動休閒的場所；昨天的落成啟用典禮由豐田國小直笛隊表演揭開序幕，黃健庭及議長饒慶鈴、豐田國小棒球隊進行開球儀式。
縣議員田石雄表示，15年前該處還是荒煙漫草，由退輔會挪撥縣府使用，一開始因應地方需要建設簡易公園，而後在地運動風氣越發興盛，居民與學校有需求，提議打造簡易球場，目前由教育處管理，公共空間請大家一起維護。
(中時)
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