在火車上玩實驗 19處學生輪流上車玩科學
坐上火車玩科學遊戲，這是成功大學去年向國科會申請的第二年計畫，載著科學實驗器具的四節火車車廂，全台環島共停靠19站，每站邀請在地學生上車，到下一站再換當地學生，這部科普環島列車3日停靠台南，在台南市長賴清德見證下，有200位台南國中、小學生上車體驗。
將科學遊戲直接佈置在火車車廂內，等於是行動科學教室，火車開到哪，當地的學生就可以上車體驗，解決展覽場地移動麻煩，這是成大材料系教授向國科會申請通過的計畫，去年首辦受好評，今年再度續辦。
科普環島列車的四節車廂中，各有不同的科學遊戲主題，由國家研究院、遠哲基金會等不同單位佈置，學生除了在火車上玩科學遊戲外，每到一站，就由當地的學校在火車站廣場上佈置科學實驗，給剛下車的學生體驗，然後換該站當地的學生上車，下一站同樣在廣場上有實驗遊戲等著他們，這樣一站過一站。
科普環島列車3日中午自嘉義抵達台南站，台南市政府也在火車站廣場舉辦全民科學週活動迎接，由成大物理系師生帶領下車的學生們玩科學，後甲國中、新市國中等國中小200多名學生隨後上車體驗，前往高雄左營站。
台南市長賴清德向學生表示，能搭乘科普列車，都是平時對科學有著強烈企圖心或是具備科學發展潛力的學生，祝福大家滿載而歸，也歡迎大家有空多來台南玩。
(中時)
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