嚴長壽推介，公東高工成立五軸機加工中心

公東高工獲贈先進儀器五軸機，有助於學生面對未來產業競爭。（公東高工提供）

在公益平台基金會董事長嚴長壽引介下，台東縣私立公東高工與台灣奧奔麥科技、上銀科技漢瑞泰公司簽訂產學合作合約書，獲贈東台灣高中職首部先進機器「五軸加工機」，並成立五軸技術合作中心，有助於學生未來面對產業的競爭與發展，讓該校如虎添翼。

公東高工長藍振芳表示，公益平台基金會董事長嚴長壽曾鼓勵學校要導入創意，隨後捐贈餐廳椅及推薦藝術家到校指導學生，將工藝融合藝術，讓學生們的思維跳脫傳統拘束，有了多采多姿的無限延伸。

他說，嚴長壽這次促成五軸機的引進及加工中心的成立，讓學校如虎添翼，走向另一個境界，他期許五軸機不但是影響公東的教育方式，尤其希望可以影響東台灣及整個技職教育的發展。

嚴長壽則感謝漢瑞泰捐贈五軸機、上銀科技及台灣奧奔麥捐贈軟體，讓台灣東部有了第一部五軸機，也讓學生所學習的技術從傳統車床及銑床技術的三維空間製程，躍至五軸精密加工製程。

他說，將來各產業不能只靠技術而生存，應該在技術能力上加上藝術與學術能力，並輔以語言能力，才可以走向世界，五軸技術加工中心的成立，不但在教學上得以平衡城鄉差距、更將學生所學得以與業界接軌，有利於未來面對產業的競爭與發展。

(中時)