加班費換補休任勞資協商 蔣萬安：不合理
勞動部今公布新函釋，說明休息日出勤後，勞工可否將加班費換成補休的問題，勞動部認為，補休標準、補休期限、期限到期之後的處置等，都可回歸勞雇雙方協商。而立法委員蔣萬安先前曾提案，認為加班費跟補休的比例應由《勞基法》明文保護，「如果讓勞資協商到可以到期後，既沒有補休、又沒有加班費，那太不合理了」。
蔣萬安直言，勞動部沒有注意到實務上勞資不對等的情況，在這種雇主對個別勞工的情況時，勞工通常仍屬弱勢，「舉例來說雇主都會要求勞工在加班後，就盡量換補休，刻意讓時數累積很多、休不完，或者是用技術方式、無法勾選加班費、只能選補休等，最後都會告訴勞工期限到了，視同放棄補休」。
蔣萬安痛批，勞動部竟放任這種讓勞工在正常工時之外加班，又沒有加班費可領的「雙重剝削」情況，完全就是沒有保護到勞工在勞資雙方談判時的弱勢地位。
在年初時，蔣萬安也針對加班費換補休之間的比例提案，他說，這是保障勞工至少在換補休的時候，能依照加班費的比例，不會只是1比1的，讓雇主免去加班費加成的部分，而且提案中也明文規定，在年度終結或是契約終止時，如果勞工未能休畢補休，雇主仍應發放加班費，以保障勞工的權益。
(中時)
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