生9千金生到哭 楊黃梅秀獲高市模範媽媽很幸福

楊黃梅秀（左）生了9個女兒，生到哭，現在則女兒、女婿都孝順，幸福滿滿；她獲高雄市美力媽媽，3日由二女兒楊釧子及女婿（中、右）陪同領獎。（呂素麗攝）

高雄市選拔美力媽媽3日出爐，12位獲獎者出席記者會，與社會局長姚雨靜合影。（呂素麗攝）

高雄市立聯合醫院藥師單親爸爸侯益智（右）獲選高雄市「魔力媽媽 」，他長期關懷的獨居伯伯韓文志（左）今天陪他出席領獎，兩人情同父子。（呂素麗攝）

高雄市美力媽媽選拔名單3日出爐，年紀最大的是百歲人瑞尹江若雲（ 前）由女兒尹麗雯、女婿林釗弘陪同出席領獎 。（呂素麗攝）

82歲楊黃梅秀是長媳，有生兒子的壓力，婚後16年卻連生9千金，生到哭，在婆婆和生了兒子的妯娌們面前抬不起頭；現在的她，9個女兒、女婿都孝順，各有成就，已經五代同堂的她擁有20多位孫子、曾孫、玄孫，當了「太祖」，今年獲選高雄市「美力媽媽」，樂觀的她洋溢著幸福笑容，女兒說，媽媽也是左鄰右舍的開心果。

母親節將到，高市社會局舉辦「美力媽媽」選拔，分為毅力媽媽、新力媽媽、自力媽媽、給力媽媽、魔力媽媽及活力媽媽，共選出50人，將於6日在武昌教會舉行表揚大會，今天有12名獲獎媽媽代表出席記者會現身說法；獲毅力媽媽的楊黃梅秀由2女兒楊釧子及女婿陪同出席

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楊黃梅秀皮膚白皙，開朗愛笑，一點都不像82歲的媽媽，她20歲嫁給大4歲的先生，隔年生下大女兒，往後16年間，一個接一個連生了9個女兒，生到哭；而大女兒18歲就出嫁生子，一度還母女相繼生產坐月子，1年多前62歲的大女兒升格當曾外祖母，她也當了「外太祖母」，五代同堂。

楊黃梅秀年輕時白天在冷凍廠上班，晚上再做加工，和老公拉拔9個女兒長大，有當老師、開造船廠等，個個婚後幸福美滿，大年初二女兒們回娘家，要開4桌，十分熱鬧；6年前先生過世後，她目前與6女兒夫妻同住。

今天出席還有獲「魔力媽媽」表揚的單親爸爸侯益智是另類模範媽媽，任職聯合醫院藥師的他，3年多前在柬埔塞籍前妻求去後，獨力撫養3兒女，現在念國中及國小。

難得的是他把照顧兒女的心用在關懷獨居老人身上，94歲韓文志老伯伯因到醫院看病詢問而與侯益智結緣15年，侯益智每天下班一定先探望罹癌又獨居的韓伯伯後再回家，並幫有些失智的韓伯伯標明3餐藥品，也陪同就醫。

韓文志是知名早餐店興隆居的創辦人，子女都在外地的他說，「還好遇見好心人（侯益智），今天韓伯伯陪同侯益智出席記者會，情同父子。

今年最年長的美力媽媽是百歲人瑞尹江若雲，她經歷抗日和國共戰爭，看盡戰爭下的家園殘破，民不聊生，靠信仰上帝的力量走過；隨著政府來台，先生是軍人，舉目無親勤儉持家，在家開雜貨店又兼做打毛衣，縫手套等貼補家用，含辛茹苦地將孩子們撫養長大。

另有最積極參與公共事務的新力媽媽蘇英是印尼裔台灣人，她不只照顧家庭與子女，更關心周遭新住民姊妹的生活處境，在2011年當選南洋台灣姊妹會理事長，為現任副理事長，並擔任高雄市婦權會委員，代表新住民婦女表達需求，爭取福利。

最樂觀的自力媽媽陳美花，先生在28年前因工受傷過世，她一肩扛起家計，早出晚歸，努力工作養家，撫養4名年幼孩子長大。

(中時)