疏洪道上現太陽能板　東港居民憂淹水惡夢重現

牛埔溪已經開始囤積布袋蓮，居民憂若太陽能板不移除，大雨下來布袋蓮勢必被往下沖，屆時卡在太陽能板下絕對阻礙水流。（謝佳潾攝）

牛埔溪上游已經開始囤積布袋蓮，居民憂若太陽能板不移除，大雨下來布袋蓮勢必被往下沖，屆時卡在太陽能板下絕對阻礙水流。（謝佳潾攝）

東港鎮在88水災後特於牛埔溪下游闢疏洪道解水患，不料近日居民發現沉砂池中竟出現大面積太陽能板，擔憂汛期將至會阻塞水流又現淹水惡夢。（謝佳潾攝）

往年每逢颱風、雨季，東港都是必淹之地，88水災後特在牛埔溪下游闢疏洪道解水患，不料近日居民發現沉砂池中竟出現大面積太陽能板，擔憂汛期將至會阻塞水流又現淹水惡夢，鎮代表吳金福等人3日向縣府陳情，水利處表示絕不會影響排水功能。

吳金福說，東港自從有了疏洪道後，才遠離淹水惡夢，不料現在竟在疏洪道的沉砂池出現太陽能板，現在牛埔溪上游已經開始囤積布袋蓮，若太陽能板不移除，大雨下來布袋蓮勢必被往下沖，屆時卡在太陽能板下絕對阻礙水流。

「不反對綠能，但若淹水損失更慘重。」他強調，可以理解政府發展綠能的用心，但絕對不能因此而造成鎮民困擾，盼縣府不要在疏洪道上設置任何阻礙物，不要輕忽布袋蓮的威力，不然洪水倒灌進鎮內，又是一場揮之不去的噩夢。

水利處指出，「東港牛埔溪滯洪池浮動式太陽能光電系統」是上個月為配合綠能政策執行的工程，選在下游處斥資3000萬設置1680片、面積達0.5公頃的浮動式太陽能板，預計5月底完工，屆時預計每小時發電499千瓦，平均一天可供100戶用電量，而目前只是因組裝方便而放在疏洪道口，完工後會往北移，絕不阻礙疏洪道水流，影響排水功能。

(中時)