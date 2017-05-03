男子推2公里輪椅要返家 警方經過馳援

平鎮區62歲陳姓男子在醫院治療時，因為忘了帶衣服，自行推輪椅竟2公里，但靠近平交道時體力不支，員警見狀趕緊救援。(賴佑維翻攝)

桃園市平鎮區62歲陳姓男子在平鎮區1間醫院治療，2日晚間發現沒有換洗衣物，竟獨自推輪椅2公里想要返家，但靠近新光路平交道時，實在無力再推，所幸平鎮警分局警方巡邏發現，趕緊協助陳男脫困。

警方表示，陳姓男子日前因為跑步摔倒造成左小腿骨折，目前還在平鎮區1間醫院內治療，2日深夜陳男發現自己沒有換洗的衣褲，擔心太晚麻煩家人送來不方便，因自己有長跑習慣，認為返家不是問題，便自己推輪椅回家。

因推到一半實在太過疼痛，陳男停在新光路平交道附近，被警方發現，起初陳男不願讓警方協助，怕耽擱員警巡邏時間，拒絕上警車，在員警的堅持下，才感激的坐上警車。警方說，當時載回家後拿好衣物後，又載回醫院。員警也勸誡陳男行為，警方說，陳男位置相當靠近平交道，若有意外後果不堪設想。

(中時)