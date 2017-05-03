嘉市海陸戰隊協會贈弱勢學子眼鏡
顏姓國三生近視千度，正苦於視茫茫之際，嘉義市海軍陸戰隊退伍協會結合眼鏡業者，捐贈弱勢學生免費配戴新眼鏡，顏生歡喜戴新眼鏡，有「重見光明」之感，今天他代表學子們感謝協會的善舉。
去年12月成立的嘉義市海軍陸戰隊退伍協會，關懷弱勢家庭，與巧士比眼鏡公司合作，捐助弱勢學子免費視力矯正配戴眼鏡，在嘉義市議會舉行捐贈儀式，由協會理事長郭明賓代表捐贈，有10所國中小學校31位學生受惠，議長蕭淑麗加碼贈送每人鋼筆，鼓勵學子勤奮向學。
郭明賓表示，嘉義市海軍陸戰隊退伍協會成立後，不遺餘力推動關懷扶助弱勢族群及愛護家鄉土地等公益活動，日前舉辦蘭潭淨山，此次捐贈弱勢學生免費配戴眼鏡，有200多種鏡框供學子挑選，價格不設限，明年將擴大捐贈，今年7月將辦理捐血活動以因應暑假血荒。
(中時)
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