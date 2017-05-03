張君雅小妹妹長大了 將來要當護理師

「張君雅」小妹妹長大了！本名簡嘉芸（左）的她，目前就讀龍潭區新生醫專護理科4年級，3日校方為2年級學生舉辦加冠禮，她也傳遞燭火給學弟妹們。(賴佑維攝)

「張君雅」小妹妹要變小護士了！多年前因為泡麵廣告爆紅的「張君雅」，本名簡嘉芸，現在就讀桃園市龍潭區新生醫專護理科4年級。3日校方為2年級護理系學生舉辦加冠禮，簡嘉芸也為學弟妹傳遞燭火，象徵薪火相傳，鼓勵他們繼續努力。

新生醫專每年為即將進入醫院實習的2年級學生進行加冠儀式，並以燭火傳光見證同學踏入臨床護理重要里程碑。3日4年級的學生簡嘉芸，因為多年前拍泡麵廣告爆紅，「張君雅」小妹妹也成為膾炙人口的廣告台詞。

簡嘉芸說，當時只有小學1年級，意外被戲組人員選上。後來小四時曾客串偶像劇《惡作劇二吻》時，演員鄭元暢飾演1位醫師，當時覺得醫師超級帥，因此想要從事護理工作。但在校期間，到許多醫院實習後，面對照護病人的過程，感受到護理人員的使命與成就感。

她補充，有次在醫院實習，有位病人起初對她不理不睬，但簡嘉芸仍每天關懷、叮嚀病人注意事項，沒想到病人出院時，竟向她道謝，「妳真的很棒，謝謝你1個月用心的照顧，將來一定會是很好的護理師。」讓她相當感動。

(中時)