外傷復原 屍真皮手術效果佳
民眾若是受嚴重外傷，進行手術後仍可能會留下明顯的疤痕，尤其夏日即將到來，若女性患者較注意外表，可能會較在意。蔡姓女學生今年初騎機車摔傷後，造成右腳踝大面積受傷，經桃園市平鎮區壢新醫院採用「屍真皮手術」後，復原狀況良好。
壢新醫院整形美容科醫師吳宗軒表示，曾治療70多歲譚姓老翁，在顏面腫瘤切除治療之後，傷口需要修補重建，因為是在臉部人中的明顯位置，譚老先生選擇屍真皮手術，可有效避免患部感染，傷口也比傳統手術美觀。
另名蔡姓學生車禍時，腿部少1大塊肉、骨頭外露，受傷相當嚴重。若用傳統顯微手術或皮瓣手術，需要取身體其他部位組織來補，手術時間需4至6小時，並且會影響到傷口美觀。後來蔡同學接受屍真皮手術，不僅避免「挖東牆補西牆」，手術時間也只需30分鐘。
(中時)
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