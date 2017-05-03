德島不只有阿波舞！「阿波藍」藍染來台展出

彷彿大海深邃般的阿波藍，扎扎實實的是從綠色的蓼藍轉變而成。（小器藝廊提供）

談到日本四國的「德島」，或許大家第一印象可能是日本三大祭典的「阿波舞」，然事實上，德島的美不僅只有如此，眉山纜車曾在日本女星松島菜菜子主演的電影入鏡、眉山公園「賞櫻」更是春天一絕！而德島的文化還有「藍染」，美麗的藍染在布、物品，彷彿大海的美一次抓住！現在不用搭飛機赴日，也能親眼目睹這百年的藍染文化！

德島阿波舞。（達志影像／shutterstock提供）

從江戶時代持續迄今的阿波藍產地—日本四國德島縣板野郡上板町為據點，2012年藍染品牌BUAISOU正式成立。四位主事人：渡邉健太、結城研、三浦佑也、楮覺郎，從種植藍草、漂洗、染布、設計、縫紉，全部一手包辦。以木灰、麥麩、石灰混合而成的發酵傳統技法「地獄建」所製作成的藍染液，能讓布、木等自然素材上染上美麗的Japan Blue阿波藍。

四位主事人：渡邉健太、結城研、三浦佑也、楮覺郎，從種植藍草、漂洗、染布、設計、縫紉，全部一手包辦。（小器藝廊提供）

大自然的氣候、空氣裡的濕度、染師的手缺一不可的藍染技術，在氣候、土壤適合栽種蓼藍的德島曾經風光一時，全盛時期有1500位染師，現在僅剩下五位。四位年輕臣服于藍染魅力，遷居德島，共同守護日本古代傳統藍色文化。

不讓化學染料專美於前，以創新概念顛覆傳統，與各種品牌跨界合作，透過各種可能性讓全世界看到這獨一無二的藍色風情，像是與運動品牌合作企劃，讓經典鞋款在藍染魔力重現新生命。

從江戶時代持續迄今的阿波藍產地—日本四國德島縣板野郡上板町為據點。（小器藝廊提供）

乍看彷彿大海深邃般的阿波藍，扎扎實實的是從綠色的蓼藍轉變而成。不論是絞染帶來的漸層藍，或是以毛筆上蠟繪製圖案，再入染序的蠟染，還是紮染、板締染等，均是費時耗力的藍染工序，美麗圖騰著實得來不易。這次特別帶來的作品bandana方巾，就悉心描繪了一年當中藍製作的過程。

不同於日本大城市東京、大阪的繁華，德島有一種質樸、深厚的美。（圖為眉山纜車，達志影像／shutterstock提供）

這次BUAISOU團隊首度來到台灣小器藝廊將展出。除精彩展覽作品、商品品項，還特別請到四位主事人一同訪台，於5月6日、7日兩天共舉辦三場工作坊，這也是BUAISOU團隊繼在紐約、新加坡、東京三大都市之後，第一次在台灣舉行的工作坊。誠摯歡迎您，一起來體驗Japan Blue，感受阿波藍的迷人。

(中時電子報)