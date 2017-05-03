藍委抗議聲中 召委高志鵬宣布明日續審前瞻

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立法院經濟、財政等六委員會聯席會議3日繼續審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，經過一整天的休息，召委高志鵬（後排右2）下午5點半繼續主持會議，在國民黨立委們的「退回重擬」抗議聲中，高志鵬宣布休息，明日繼續開會。（劉宗龍攝）

立法院經濟、財政等六委員會聯席會議3日繼續審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，經過一整天的休息，召委高志鵬下午5點半繼續主持會議，在國民黨立委們的「退回重擬」抗議聲中，高志鵬宣布休息，明日繼續開會。

(中時)