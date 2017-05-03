雲林斗南「公堆」難消滅 清潔隊員要站崗

斗南鎮還有16個公堆無法消滅，清潔隊將派員站崗盯哨。（周麗蘭攝）

雲林斗南鎮4月3日起全面實施垃圾不落地、垃圾分類，但部分鎮民積習難改，實施1個月來，全鎮還有16個「公堆」被偷偷丟，斗南清潔隊決定派員24小時站崗，和改不了習慣的民眾宣戰。

雲林縣其他鄉鎮實施垃圾不落地至少10年，斗南鎮幾年前為了讓老人家圖方便，提早半小時把垃圾放在定點，讓清潔隊員幫忙收，結果導致全鎮產生30個公堆，連鄰近鄉鎮都專程載來丟，街頭四處可見垃圾，曾被環保媽媽評為最髒亂的鄉鎮。

雲林縣的垃圾危機延燒快2年，今年環保局施鐵腕實施全縣破袋稽查，要求嚴格垃圾分類，但斗南鎮仍處於垃圾亂丟階段，遑論垃圾分類。

斗南鎮公所4月3日嚴格要求垃圾不落地，垃圾車抵達才能丟，亂丟或未分類者都開單告發，但30幾公堆只減少一半，還有16個公堆半夜就有人偷偷丟，不動如山。

斗南鎮公所指出，1月起迄今共開出120多張告發單，4月18日光是在僑真國小後方垃圾公堆破袋稽查就開出15張罰單，每張罰款1200元，仍無法殺雞儆猴。

環保局表示，各鄉鎮垃圾減量成果不錯，但斗南鎮除外，垃圾量仍多、回收廚餘量低。

清潔隊長張克寧表示，1個月來垃圾減量100公噸，但成效還是不如預期，為根除民眾家戶垃圾亂丟惡習，將派清潔隊員駐點站崗24小時全天候監視，展現執行到底的魄力。

雲林縣目前每日垃圾量336公噸，今年6月目標減至236公噸，其中斗南鎮應從30公噸減至16公噸。

(中時)