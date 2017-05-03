宜蘭籍漁船失去動力 海巡半夜馳援

花蓮海巡將船隻平安拖回。(花蓮海巡提供)

一艘宜蘭籍的「漁昌66號」漁船，2日晚間8時許在七七高地東南9.7浬處海域，因機械故障失去動力，只能透過廣播詢問附近有無船隻能協助，但海象卻急遽轉差，海浪湍急，加上夜間視線不佳，漁船恐有翻覆之虞，海巡署海洋巡防總局花蓮海巡隊接獲通報後，立即出動巡防艇救援，漁船上人員均安。

(中時)