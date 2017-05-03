富邦悍將找尋新洋投 擁有大聯盟經驗
富邦悍將今年開季戰績不佳，球隊目前積極尋找新洋投人選，領隊蔡承儒今表示，目前已經看了40幾位洋投，已經找到了三個人選，只要需要更換洋將，只要一兩個禮拜就能夠來到台灣。
富邦今年球季保留住去年洋投力猛與羅力，另外找來曾效力過桃猿的神盾，打造三洋投，不過開季至今，除了羅力表現穩定，力猛與神盾都表現不佳，球隊也在找尋替換人選。
蔡承儒今指出，球隊目前已找尋到3位人選，其中擁有亞洲的投球經驗，過來這邊應該會更容易適應，另外也有具有大聯盟經驗的投手，也在人選當中。
(中時電子報)
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