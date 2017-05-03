gogoro藏行動軍火庫 改槍王被逮企圖吞毒自盡
北市中山警分局接獲線報，新北市38歲男子許勝家以改造槍械販售謀生，為規避警方查緝、提供「售後服務」，將改造器具、槍管、子彈放在電動機車gogoro的車廂，大街小巷機動替「客戶」改槍、保養，猶如行動兵工廠。警方日前收網逮人，查獲2把改造手槍、改槍器械與大批毒品。
中山警方經連月來佈線蒐證，日前凌晨持搜索票查緝，但許嫌個性謹慎，當晚將汽車停妥在中和的住處外，先讓25歲謝姓女友先下車返家，自己在車內觀察有無被跟監，警方擔心他車上有槍，等到他下車、徒步至附近騎機車，才上前圍捕。
警方先在許嫌的包包查獲海洛因淨重14點75公克、安非他命淨重20點12公克，再於機車車廂查獲1把金牛座、1把貝瑞塔共2把改造手槍與9顆子彈。2把槍均已上膛，另有一批改槍工具、槍管等零件。
孰料，員警在清點毒品數量時，許嫌突然蹲坐地上，迅速撿起1小包海洛因吞下肚；員警大驚失色，擔心他吞毒自殺，趕緊用哈姆立克法試圖將毒品取出，但毒品已吞下肚，只好送醫急救，院方用胃鏡將包裝在夾鏈袋的海洛因取出，因包裝尚未破裂，毒品沒侵蝕腸胃，幸無生命危險。
許嫌對於為何吞毒沒多作說明，警方懷疑他想吞毒自我了斷或藉戒護就醫爭取逃脫空間；因一時情急，來不及拆開夾鏈袋，才會一起吞下肚。
警方事後於許嫌住處，再查獲微量海洛因、FM2藥丸與1顆擊發過的子彈；另於謝姓女友的自小客車，查獲35點74公克安非他命，許嫌坦承施用毒品、女友則否認。訊後將兩人依毒品、槍砲罪嫌送辦。
警方調查，有槍砲、毒品、強盜前科的許嫌，曾入獄服刑10年；去年底至今半年內，被台中、北市中山、大安等3個單位查獲4把改造手槍。
他供稱，係上網自學改槍技巧，以每把槍約6萬元售價，替人改槍牟利。因去年底已被台中逮過，因此提高警覺，乾脆把槍彈、工具放機車車廂，機動替人改槍保養，就算不是跟他買槍的客戶，他也熱心服務，在「黑槍圈」獲得不錯口碑。
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(中時)
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