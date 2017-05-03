鹿草芒果節 將在周末登場
嘉義縣鹿草鄉公所將在（週六）6日上午封閉167縣道，免費提供民眾採摘路旁芒果樹上的芒果，上月底開放網路報名，短短3天就湧入2500人登記，讓鹿草鄉公所緊急關閉報名系統。
位在嘉義縣鹿草鄉的167縣道路段，鄉公所早期沿著公路兩旁種植了許多芒果樹，當初種植只是為了當行道樹，綠美化當地的環境，卻沒想到芒果樹一到了每年的5月就會開始結果，成熟的果實如果沒有摘採，就會自然掉落。但由於芒果樹的位置就位居通往鹿草鄉的重要地點，所以往來的人車稍多，也曾導致機車騎士未注意到馬路上有芒果，造成騎士摔倒受傷。
往年為避免芒果掉落造成人車受損，鹿草公所曾經一度禁止民眾去摘採芒果，後引發鄉民抗議。在鹿草鄉長楊秀玉上任後，接受民眾建議，在芒果成熟之際，限時開放採果。而去年是第1次開放報名參加，約有200人參與。今年的開放採果採取網路報名，在上月25日開放登記後，在3日內湧入了2500人報名，超出預期，因芒果樹有限且避免影響交通，鄉公所決定關閉報名系統。
鹿草鄉長楊秀玉表示，6日上午8點到11點將封閉167縣道長約3公里，約500多棵土芒果樹開放民眾體驗採果樂，民眾可自備竹竿、網子等工具到場採芒果。
楊鄉長提醒，今年雨水較少、土芒果長得多，但比較小。當天上午要前往鹿草、朴子、縣政府民眾，開車可改走82快速道路；如騎機車或單車民眾，可走新庄到豐稠嘉36號替代道路移動，沿路設有指標。
(中時)
關鍵字：鹿草芒果節
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