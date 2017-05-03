富邦積極網羅郭泓志 蔡承儒盼本月有大方向

郭泓志有望在5月有機會加盟富邦。(資料照 陳怡誠攝)

郭泓志日前返回台灣，富邦悍將積極進行網羅，領隊蔡承儒說：「一直有持續在與小小郭談論，如果真的有意願，5月就會有大方向。」

蔡承儒表示，感覺郭泓志本人滿有意願的，但還是要持續觀察他的右肩傷勢，不過相信他重返中職，還是有一定的壓制力，能夠面對中職打者。

富邦開季至今排名墊底，蔡承儒坦言，開季投手狀況有點多，失分也比較多，加上羅力受傷休息一個月才返回陣中，都有影響，不過發生在開季未必是壞事，最近已經降低失分問題，希望剩下的比賽，可以扳回一城。

蔡承儒也談到，球隊很想找來郭泓志，如果加上羅嘉仁下半季復出，以及黃勝雄的傷勢狀況，能否回到球場，都有機會增強牛棚戰力。

(中時電子報)