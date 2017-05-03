「台大五姬」陳匡怡臉紅了 浴袍大膽露出紅內衣

陳匡怡曬性感浴袍照。(取自陳匡怡臉書)

陳匡怡曬美照，浴袍微露紅內衣。(取自陳匡怡臉書)

陳匡怡。(本報系資料照，羅永銘攝)

「台大五姬」出身的高學歷女星陳匡怡，前陣子都在大陸拍戲，今（3日）突然在社群網站大送福利，PO出數張浴袍照，火紅內衣若隱若現，讓一票男粉絲看了鼻血直流，羨慕誰是這位幸運的掌鏡者。

長相神似周慧敏的陳匡怡，是台大國際企管系畢業的高材生，6年前更因為演出偶像劇《我可能不會愛你》走紅，清新脫俗的形象深植人心。她今日更在網上PO出浴袍照，與粉絲分享她另一面的性感風情，吸引網友興奮留言「紅色內衣」、「我只關心誰拍的」、「匡匡走性感路線了」、「女神找到幸福了」。

(中時電子報)