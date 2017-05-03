道路施工引堵塞 協志工商南側道路拓寬工程完工

嘉義縣民雄鄉協志工商校園南側的產業道路已拓寬為8米道路，讓師生下下學時，可以有一條更安全的道路回家。（余信賢攝）

嘉義縣民雄鄉協志工商校園南側的產業道路已拓寬為8米道路，3日上午正在進行完工驗收動作。（余信賢攝）

嘉義縣民雄鄉協志工商校園南側的產業道路已拓寬為8米道路，3日上午正在進行完工驗收動作。（余信賢攝）

嘉義縣民雄鄉協志工商校園南側的產業道路已拓寬為8米道路，3日上午正在進行完工驗收動作，正用鑽孔機探測混泥土是否有使用到規定磅數。（余信賢攝）

民雄路橋拓寬工程正在進行中，而路橋兩側道路因施工而路幅縮小，造成協志工商的師生在上下學期間都會遇上交通堵塞狀況，因此鄉公所向內政部爭取經費，將校方南側的產業道路拓寬成8米道路，讓協志的師生在行的方面更加安全。

位在民雄鄉的協志工商，由於學校大門位在民雄路橋下方，校園前方的道路為一般的8米道路，而道路也與寬度約50米的省道銜接，在上下學時，學生都搭乘校車出入，而協志工商的校車數量有50台左右，因此在這狹小路幅常會出現堵車現象。

目前民雄路橋正在施作跨越縱貫鐵道路橋工程，為了路橋工程施作，將路橋兩旁的道路路幅縮減，使得原本在上下學時段已擁塞的情況更為嚴重。

民雄鄉公所在105年10月份召開民雄路橋施工協調會時，協志工商校長蔡英仁就提出，施工期間道路會因工程施作而縮小路幅。民雄鄉長也因此主動向內政部爭取新臺幣1,292萬元，拓寬協志工商南側的農路，讓師生有更安全的道路可使用。

105年12月鄉公所開始將協志工商南側的農路進行拓寬，道路全長368公尺，由4米拓寬成8米道路，並增設1處紅綠燈號誌及路燈11盞，在上月中完工，3日上午進行驗收，預計下週一就可開放通行。

(中時)