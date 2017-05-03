台灣科普環島列車3日開到民雄
2017年度的科普環島列車3日開到了嘉義民雄火車站，並邀請民雄國小及東榮國小共200位學生及家長參加，在民雄火車站前廣場由嘉義大學應用化學系學生及善化高中設計12個科學關卡並擔任關主。
今年科普列車活動邀請嘉義縣民雄國小及東榮國小共200位學生及家長參與，嘉大應用化學系及善化高中共同設計12個科學關卡，由學生擔任關主，上午10時即開始進行各項科學闖關活動，列車抵達後，在前一站上車的學生及家長下車體驗闖關活動，民雄站上車的嘉義學生則隨車南下，在車上、到臺南站後繼續進行科學遊戲。
為展現卡通「航海王」中的超能力，如青雉庫山–冷冷果實，運用科學的力量，讓學生搖身一變，體驗具備惡魔果實超能力的樂趣。童玩關卡–乒乓陀螺，將剪好的乒乓陀螺放在畫好迷宮的塑膠盤上，傾斜、並轉動塑膠盤，想辦法讓乒乓球移動走完迷宮。與電學有關的關卡–艾涅爾．轟雷果實，利用靜電使日光燈發光、酒精燃燒。
善化高中指導老師葉志麟說，此次安排設計之現場各種有趣的科學遊戲，希望讓不喜歡教室課程的學童，經由趣味小遊戲吸引，進而對科學產生興趣。
嘉大理工學院洪滉祐院長指出，科普環島列車活動由教育部及科技部資源協助，嘉大展現大學整合地方教育力量，共同推廣基礎科學教育，期待能給在地學生最豐富、完整的科學知識，歡迎學生、家長及乘客走過不要路過，停下來一起動動腦，一同玩科學。
(中時)
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