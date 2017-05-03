2男夜闖校園竊龍柏 北港警鍥而不捨逮人
雲林北港鎮某國小校園栽種多棵龍柏樹，4月底2名男子利用深夜侵入校園竊取其中1棵，竊賊犯案時攜帶鐵鋸等工具，將龍柏齊根鋸斷，警方調閱監視器，追查到蕭姓男子及把風王姓男子，全案3日依竊盜罪嫌移送偵辦。
北辰派出所警員楊家豪在接獲校方報案後立即著手調查，研判竊賊應具園藝專長，且在數次勘查後才在深夜無人時段動手。經調閱各路口監視器以車追人，發現2名男子共乘1部機車，腳踏板上還放置龍柏樹幹，將2人傳喚到案。
蕭姓男子坦承犯行，供稱是因為缺錢，一時貪念才會行竊，樹幹已售予不知名的人士牟利，變賣所得3000元也已花用殆盡；王姓男子則供稱僅提供機車載蕭男去校門口，並未參與偷樹，但不為警方採信。
(中時)
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