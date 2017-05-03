《鬼怪》孔劉奪百想獎視帝 徐玄振封視后

孔劉憑《鬼怪》奪視帝，《又，吳海英》徐玄振封視后。（圖／翻攝自JTBC）

宋康昊2度奪影帝，孫藝珍拿下影后。（圖／翻攝自JTBC）

《鬼怪》奪最大獎，金高恩、孔劉在台下跟著紅眼眶。（圖／翻攝自JTBC）

韓國「第53屆百想藝術大賞」今在首爾盛大舉行，由《鬼怪》孔劉奪下視帝最佳男主角，上台領獎時，除了感謝工作團隊還一度哽咽，而視后則由《又，吳海英》徐玄振拿下。

孔劉領獎時，表示去年演出3部電影1部電視劇，每個角色大不同，讓他曾經混淆自己，「我常常會搞混我到底是誰，我在哪裡」，而今憑《鬼怪》奪下男主角，也提醒他不該再徬徨，並感謝編劇金恩淑、導演李應福、女主角金高恩，「因為和他們在一起，所有的時間都很美好」。另外，《鬼怪》最後奪下電視部門大賞，在編劇金恩淑上台致詞時，金高恩和孔劉也跟著在台下紅了眼眶，畫面相當溫馨，也足見他們之間的好感情。

視后方面由《又，吳海英》的徐玄振奪得，她在台上忍不住激動情緒，哭著感謝粉絲對她的愛。另外，電影部門之「最佳男主角」同樣競爭激烈，最後由《密探》宋康昊擊敗《下女的誘惑》趙震雄、《隧道》河正宇等人奪得，此次也是他2度封帝，孫藝珍則憑《德惠翁主》封影后，淚崩表示演此角壓力雖大，但對她來說也是很有意義的機會。

「第53屆百想藝術大賞」【電視部門】得獎名單：

大賞：金銀淑《鬼怪》

最佳導演：劉仁植《浪漫醫生金師傅》

最佳戲劇：《Dear My Friends》

最佳男主角：孔劉《鬼怪》

最佳女主角：徐玄振《又是吳海英》

最佳導演：劉仁植《浪漫醫生金師傅》

最佳男新人：金敏錫《Doctors醫生們》

最佳女新人：李世榮《月桂樹西裝店的紳士們》

最佳劇本：盧熙京《Dear My Friends》

人氣男星：朴寶劍《雲畫的月光》

人氣女星：金裕貞《雲畫的月光》

最佳綜藝男星：梁世亨《梁世亨的Shorterview》

最佳綜藝女星：朴娜萊《我獨自生活》

功勞獎：金姈愛

「第53屆百想藝術大賞」【電影部門】得獎名單：

大賞：朴贊郁《下女的誘惑》

最佳影片：《哭聲》

最佳導演：金知雲《密探》

最佳男主角：宋康昊《密探》

最佳女主角：孫藝珍《德惠翁主》

最佳導演：金知雲《密探》

最佳男配角：金義聖《屍速列車》

最佳女配角：金素真《金權性內幕》

最佳男新人：柳俊烈《金權性內幕》

最佳女新人：李尚熙《戀愛談》

最佳新人導演：延尚昊《屍速列車》

最佳劇本：尹嘉恩《我們》

人氣男星：都暻秀《哥哥》

人氣女星：潤娥《機密同盟》

(中時電子報)