改善雲林縣排水問題 李進勇視查四湖排水工程
為改善雲林縣內水利設施排水問題，縣長李進勇今3日在地政處長蘇瑞元、四湖鄉長蘇國瓏陪同下，於汛期前往四湖鄉湖西村及五塊寮視察排水改善工程，並要求相關單位盡速辦理。
李進勇表示，四湖鄉湖西村村內道路排水改善工程，需協助改善村內排水問題，才能完善水利系統、改善淹水狀況，已盡速要求相關單位協助。
另外五塊寮農地重畫區排水改善工程需改善路面與排水，因為牽涉範圍較廣，也請相關單位盡速統籌研議辦理，協助地方居民改善排水問題。
四湖鄉保長湖社區水溝多年未清理，且多處巷道無排水溝，盼縣府新建道路側溝，完善水利系統，改善淹水狀況。目前粗估共有4段，約有200公尺長，需設瀝青混凝土鋪面近700平方公尺。
另外五塊寮農地重劃區，因遇雨易淹水，預計改善排水溝長度約為360公尺，路側水溝也將改善混凝土L型溝，縣府也允諾盡速統籌研議辦理。
(中時)
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