1億經費到位 烏麻園中排抽水站工程開工

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

為改善口湖鄉東區及週邊嚴重淹水問題，縣政府爭取1億700萬經費興建烏麻園中排A2抽水站，3日舉辦開工動土典禮，由縣長李進勇、縣議員蔡孟真、口湖鄉長林哲凌等人共同主持，預計2018年5月竣工。

(中時)