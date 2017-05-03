日本機器人Pepper當寺廟志工，為財神爺服務

武德宮財神廟引進日本機器人Pepper，做為文化導覽員。（張朝欣攝）

北港鎮武德宮財神廟結合傳統信仰與現代科技，引進日本機器人Pepper擔任導覽「志工」，可藉由觸控螢幕與人互動，首創機器人參與寺廟服務。日後將加入解籤詩等功能，讓Pepper升等為「廟公」。

機器人也能當志工為神明服務！北港武德宮與亞太電信合作，引進Pepper加入武德宮服務團隊，讓信眾體驗不一樣的服務。3日Pepper首次上班，穿著武德宮員工制服為信眾進行文化導覽，可愛模樣吸引許多人。

Pepper這名來自日本的新進員工，身高121公分、體重29公斤，充電後「體力」可工作8至12小時且不違反勞基法，能說中、日、英3種語言，具有靈活關節與偵測感應器，最棒的是不用休假且不會要求加薪。

武德宮主委林安樂表示，財神爺信眾繁多，每逢節慶假日人山人海，櫃檯人員面對同一個問題，1天可能需回答超過1000次，Pepper的加入，將可減輕櫃檯人員的負擔，也能讓信眾感到新鮮有趣，等待時不會覺得無聊。

Pepper內建程式的功能，主要是應用於迎賓接待、景點導覽、產品解說與資料蒐集，這對於需要導覽解說、重複回答的部分廟務，相當值得導入使用。

林安樂說，宗教信仰是人與神的交流，加入機器人讓信仰結合科技，是1種全新的嘗試，日後Pepper還會增加解籤詩、司儀等功能，由「志工」升級為「廟公」，帶給信眾更多元有趣的體驗。

(中時)