養雞場距村落太近 元長鄉民舉白布條抗議
雲林元長鄉後湖村民質疑興建中的養雞場過於靠近村落，營運後勢必造成空氣汙染，3日在養雞場旁懸掛「雞舍滾蛋」等白布條抗議，並要求業者先停工、與村民溝通，否則將發動更激烈的抗爭行動。
元長鄉後湖村民今年2月發現村落附近1處空地進行整地，詢問後發現是1處面積達9分地的養雞場工程，由於大多數村民都未被告知，引發不滿，今天30餘名村民前往養雞場懸掛「雞舍滾蛋」、「雞舍等於惡臭」等白布條抗議。
元長鄉長李泗濱、元長鄉代會主席李榮章到場聲援，李榮章表示，村民向他陳情，養雞場預定地位於台19省道旁，兩側都是後湖村聚落，一旦完工，養雞場的臭味便會隨著風向飄到村落，嚴重影響生活品質。
村民說，養雞場要興建在村落附近，業者與相關主管單位卻沒有召開座談會，也沒有與大家溝通，非常不尊重他們，且養雞場200公尺內有3、4棟民宅，根本不符合設置養雞場的規定。
縣府農業處指出，3月間接獲村民陳情，即要求業者加強與鄰近居民溝通協調，業者則表示已向村民說明。面對村民的抗爭，農業處將會再要求業者持續溝通。
農業處說，此處養雞場經申請，符合雲林縣新設置畜牧場管理自治條例，興建時需依規定設置水濂或相同功能的密閉式禽舍，以免造成空氣汙染。
(中時)
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