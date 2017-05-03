4大名醫登台獻唱《媽媽請你也保重》 鼓勵媽媽癌篩

高雄市衛生局關心媽咪們，今天舉辦「媽媽請你也保重，健康好禮大放送，捷伴護媽咪」活動。（呂素麗攝）

4大名醫登台獻唱《媽媽請你也保重》，鼓勵媽媽們篩檢，左起大同醫院癌症中心主任陳芳銘、小港醫院醫務祕書吳政毅、高醫婦產部長龍震宇及及牙醫師公會副理事長陳建富。（呂素麗攝）

溫馨母親月，高雄市衛生局關心媽咪們，今天舉辦「媽媽請你也保重，健康好禮大放送，捷伴護媽咪」活動，現場不僅有「活泉愛鄰協會」的社區媽媽防癌歌舞熱鬧開場，更有4大名醫登台獻唱《媽媽請你也保重》，希望用美聲鼓勵媽媽們或子女陪媽媽定期癌篩保健康。

衛生局下午在高捷美麗島站舉辦癌篩宣導活動，國策顧問莊維周醫師帶領神秘嘉賓:活動代言人─防癌Q媽「高美滿」現身，防癌Q媽活潑分享定期癌篩永保安康的秘訣，更帶來多項「健康好禮」要放送。

活動高潮是平常於診間忙碌看診的名醫群─大同醫院癌症中心主任陳芳銘、高醫婦產部部長龍震宇、小港醫院醫務祕書吳政毅及牙醫師公會副理事長陳建富特地盛裝，化身歌手，登台獻唱，展現別於平時不一樣的風采，令人驚豔。

衛生局也結合高雄捷運公司「捷伴護媽咪」活動，於母親節13日、14日在8個捷運站據點辦理社區篩檢，歡迎民眾把握機會顧健康，又可參加抽獎。

最後所有嘉賓與高雄地區醫師夫人聯誼會、「雄健康─厝邊醫生」基層診所醫師與衛生局長黃志中一同呼籲市民，關愛媽媽有撇步「健康吃、快樂動、定期篩」，媽媽請你也保重就從健康篩檢開始。

(中時)