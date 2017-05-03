高雄春天藝術節《舌尖上的音符》餐廳音樂會結合音樂與美食

《舌尖上的音符》餐廳音樂會，結合高雄四大品味餐廳與對位室內樂團，推出聽覺與味覺的夢幻饗宴。（李義攝）

《舌尖上的音符》餐廳音樂會，是場音樂與美食共舞的饗宴。（李義攝）

邁入第八年的高雄春天藝術節，年年都有令人驚豔的創新，今年也不例外，推出《舌尖上的音符》餐廳音樂會，結合高雄四大品味餐廳，再邀來平日只在廳堂演出的對位室內樂團，音樂加美食，令人食指大動，售票也幾乎 被秒殺，高雄的消費力也令人驚訝。

為了讓不同消費能力及葷蔬食民的民眾都能享受這場聽覺與味覺的夢幻饗宴，文化局除嚴選特色餐廳外，也訂出880、1000、3800、4200元四種等級價位。

雖然每年都有創新的嘗試，但表產中心主任吳正婷不免忐忑，結果卻令她訝異，票價愈高的賣得愈好，幾近秒殺，僅剩個位數席次，大眾價位的也逾6、7成。

邀請樂團參與，從廳堂要走入餐廳也不容易，吳正婷說，為了尊重美食及音樂，用餐過程也經過設計，全程3小時，先20分鐘導聆介紹演出曲目，也讓遲到民眾有緩衝時間，接著是上菜用餐1.5小時，然後才是1小時的音樂會。

各餐廳的時間與曲目都不同，以精緻蔬食聞名的Qubit Cafe巨蛋會館於5月20至21日午宴與5月27日至28日晚宴時間，清新推出「莫札特特餐」，在喧囂的城市裡，與蔬食共舞清新而爽朗，特邀台灣長笛音樂家歐禮安，與弦樂四重奏全新詮釋海頓的《雲雀》、柴可夫斯基的《花之圓舞曲》、達維安《長笛與弦樂的四重奏》等作品。

有著港邊美景、藝術環抱的典藏駁二餐廳5月20日、21日、27日、28日下午茶時間，推出一場最具獨特的午後「爵士搖擺派對」，特邀台灣豎笛音樂家劉凱妮與弦樂四重奏，將演出輕快明亮的古典莫札特《A大調豎笛五重奏 編號K.81》、亞拉米羅的《威尼斯狂歡節》、莫尼斯《甜美的爵士搖擺》經典爵士樂的懷抱。

Thomas Chien法式餐廳於5月19日至21日午、晚宴推出「韋瓦第特餐」，將以「春天」為主題，除了由主廚簡天才操刀外，特邀甫獲國際小提琴大獎的匈牙利籍小提琴家愛格妮絲‧蘭格爾 (Agnes Langer) 以炫技提琴聲演繹韋瓦第經典作品《四季》與本次獲得世界音樂大賽的樂曲馬斯奈《泰綺思冥想曲》等動人樂曲。

深耕高雄美食界十多年的帕莎蒂娜法式餐廳，於5月19日至21日三日晚宴推出「羅西尼特餐」，由多年旅外國際經驗豐富的研發主廚蔡中和創意打造，同時特邀奧地利低音提琴大師漢斯‧酷斯托尼 (Hans Kunstovny) 以低鳴寬容之音溫暖味蕾，他將演繹熱愛美食的歌劇大師羅西尼、普契尼與小提琴鬼才帕格尼尼等經典大師作品，讓溫暖餘音在耳腹中禮讚蕩漾。

相關資訊可至高雄春天藝術節官及文化局官網查詢。

(中時)