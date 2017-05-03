小英「不能接受漫無目的程序拖延」 藍：前瞻退回重擬

藍綠立委因前瞻條例僵持不下，立法院經濟委員會整日停擺。蔡英文總統 下重話，「不能接受現在這種漫無目的程序拖延。」對此，國民黨立院黨團首席副書記長林為洲 （見圖）3日召開記者會回應，前瞻計畫是先綁好，才送至立法院叫他們背書，令人無法接受，因 此，作為負責任的在野黨，唯一訴求就是「退回重擬」，否則杯葛到底。（劉宗龍攝）

藍綠立委因前瞻條例僵持不下，立法院經濟委員會整日停擺。蔡英文總統 下重話，「不能接受現在這種漫無目的程序拖延。」對此，國民黨立院黨團首席副書記長林為洲 （見圖）3日召開記者會回應，前瞻計畫是先綁好，才送至立法院叫他們背書，令人無法接受，因 此，作為負責任的在野黨，唯一訴求就是「退回重擬」，否則杯葛到底。（劉宗龍攝）

藍綠立委因前瞻條例僵持不下，立法院經濟委員會整日停擺。蔡英文總統說重話，「不能接受現在這種漫無目的程序拖延。」對此，國民黨立院黨團首席副書記長林為洲3日回應，前瞻計畫是先綁好，才送至立法院叫他們背書，令人無法接受，因此，作為負責任的在野黨，唯一訴求就是「退回重擬」，否則杯葛到底。

(中時)