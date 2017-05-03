辦補習班卻搞吸金 京點集團負責人吸金1.5億遭訴

「京點教育連鎖集團」負責人陳立洲，涉以收購補習班為名義鼓吹投資人入股，還誘使學生家長簽約購買數位線上課程，事後再將債權轉賣給融資公司套利，吸金逾1億5000萬元，新北地檢署今以違反詐欺、商業會計法、公司法等罪嫌，起訴實際負責人陳立洲、負責補習班收購業務的陳妻陳薇安等6人。

檢方表示，先後開設「京點」、「點金」及「司馬國際文創」，在新北、桃園擁有15間分校的的陳立洲，對外自稱是補教界名師，並在2012至2016年間，對外以收購補習班、與補習班合作，獲利可圖可定期給予紅利，吸引許多民眾投資。

2013年間由於資金短缺即將發不出紅利，陳立洲涉嫌在該年底以即將辦理興櫃，未來還打算準備上市上櫃等名義對外募資，並藉此募得7000餘萬元。

檢方查出，陳立洲將募得的大筆資金挪為家用，過著開名車、吃美食，孩子就讀私立學校的奢華生活，但他又嫌辦補習班預收半年費用獲利不夠快，又以旗下公司開發「集點樂學網」軟體，簽約就送平板電腦及數位課程等優惠專案，誘使學生家長簽下分期付款「空白契約書」。

檢方指出，這些空白契約書其實是分期消費申請單，上頭雖有附註但陳男卻不給家長細看，又將這些債權轉移給地下融資公司換現金，「一魚兩吃」做法害慘許多學生家長。事後許多家長遭到融資公司討債，才驚知遭到陳立洲出賣，估計受害家長逾600人，吸金總額逾1億5000萬元。

檢方還發現，陳立洲和員工膜拜「嚮往財神」，員工如果收款不如預期雖會被他毆打，但卻沒有員工離職，令人稱奇。

陳立洲到案後否認犯行，並辯稱只是公司的顧問並非負責人，但未獲檢方採信。今日偵結後以違反詐欺、商業會計法、公司法等罪嫌，起訴陳立洲，及其妻子陳薇安等6人。

(中時)