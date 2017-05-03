成績單亮眼！ 立志中學高雄市第57屆科展綻光芒

立志中學在科展繳出亮麗成績。（立志中學提供）

高雄市第57屆中小學科學展覽競賽，立志中學繳出亮麗成績單，有第一名2隊、第二名1隊、第三名3隊、佳作6隊、3項最佳鄉土教材獎、2項最佳團隊合作獎及2項最佳創意獎等19個獎項，還榮獲團體獎第三名。

立志中學電腦與資訊學科參賽作品「APP智慧型藥盒」及動物、醫學學科參賽作品「揭『肝』啟『抑』」皆獲得第一名，其中「APP智慧型藥盒」更將代表高雄市參加全國科學展覽。

「APP智慧型藥盒」指導老師宋修賢表示，忙碌的現代人，慢性疾病相當普片，常常忘記吃藥，也忘記是否已經吃過藥，在資訊科張志鴻主任率領下，帶領科上專業教師團隊，宋修賢、莊朝勝與陳宗淵等三位教師及科上學生，以長照為出發點，打造出智慧APP藥盒。

該藥盒特點是與手機APP結合，設定完畢後，會通知用藥人吃藥並主動供藥，藥品取出後，也會主動記錄，而且家人也可透過手機查詢家人用藥情形;必要時可透過手機，控制藥盒供藥。所有藥品動向均會主動記錄在雲端，供家人，醫師與用藥人查詢。

另一項動物與醫學學科「揭『肝』啟『抑』」作品，指導老師林湧峰表示，透過在高雄醫學大學老鼠細胞實驗，希望導正大家的刻板印象與想法，一般我們都認為發炎僅僅會造成紅、腫、熱、痛這4個表面上的症狀，但我們可能不知道，有時候意外進入體內的細菌，或是因為忙碌所造成的肝臟發炎，皆會對我們的身體產生傷害。

立志中學近幾年來在學習上實施雙乙創客特色教學，校長江澈更在這學期完成各科創客試驗工廠及學校MWC創客智能中心，透過特色課程教學，激發學生自信潛能，讓學生在「做中學」的學習環境中下，驗證課堂學習理論並加以實作完成，得以在科展競賽中表現亮眼。

(中時)