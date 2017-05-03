發展人工智慧 新加坡未來5年投資1億美元

CNBC新聞網站報導，新加坡政府預計在未來5年推動兩大發展計畫，並投資1.5億新加坡幣（約1.1億美元）發展人工智慧及資料科學，以期新加坡能成為亞洲人工智慧先驅，提升新加坡經濟競爭力。

新加坡通訊新聞部部長亞克伯（Yaacob Ibrahim）周三表示，新加坡國家研究基金會（NRF）將與公家單位及民間企業合作，共同推動兩大發展計畫，其一是名為「AI.SG」的人工智慧發展計畫。

這項為期5年的計畫將由新加坡國家研究基金會投資1.5億新加坡幣，並由智慧國家與數位政府辦事處副主任Tan Kok Yam及新加坡國立大學副校長何德華共同領導，鎖定金融、都市管理及健保等3大人工智慧應用領域。

(工商)