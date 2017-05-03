前瞻計畫 邱素貞建議中市府廣納意見、按部就班執行
「以前不做現在後悔，現在不做未來後悔！」前瞻計畫是台中市脫胎換骨的絕佳機會，台中市政府提報1,600億元，行政院核定1597億元，僅次於高雄市，市長的努力看得見，地方歡迎都來不及了，怎麼會出現這麼多雜音？邱素貞建議應廣納意見，按部就班執行。
市議員邱素貞說，中區等舊城區，因為道路寬度較不足，交通負荷量不夠，所有的交通匯集在火車站，衍生交通混亂及停車問題，市府推動「台中大車站計畫」，整合周邊低度利用公有土地，變更為車站專用區，可以紓解台中車站、市公車系統、國道公路運輸與輕軌運輸等空間，解決交通壅塞問題，是一個「共站分流」的觀念，她樂觀其成。
邱素貞指出，未來藉由台中車站與干城周邊地區交通便利、生活機能佳的優勢，引進文創，爭取行政院前瞻基礎建設計畫-「中台灣國際創客聚落」，邊做邊學的創新創業場域，將可加速推動舊城再生，讓舊城區活出新樣貌，帶動整體經濟發展，藉由「台中大車站計畫」整體規畫構想，以吸引人潮及商業產業進駐中、東區，帶動前後站的復甦，打造台中為宜人宜居的「生活首都」城市。
地方殷殷期盼大智路儘速打通問題！邱素貞說，大智路將於106年6月辦理協議價購程序，如價購不成，將提報徵收，她憂心如無法獲得共識，建議採「以地易地」方式，研擬是否可以將鐵改局宿舍辦理都更，創造雙贏。
市長林佳龍表示，大智路打通案經內政部同意，政府必須依法行政，目前已編列相關預算，建設局進行查估，當地究竟應如何整體規畫，市府與相關單位都有討論，按時程一步一步往前走，將加強該業主內部的溝通，針對拆遷補償、都更或其它開發同時並進，讓業主有其他選擇，希望能夠創造雙贏。
(中時)
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