富邦註冊李杜軒 成自行培訓選手二軍出賽

李杜軒去年底也參與中華培訓隊，參加冬盟賽事。（資料照 中職提供）

李杜軒去年球季遭到軟銀球團釋出，回到台灣後，就與富邦悍將一同訓練，今正式被富邦註冊為自行培訓球員，將可以在二軍出賽，有望在今年季中參加選秀，加盟中職。

李杜軒2015年因傷整季報銷，之後與軟銀簽下育成約，不過去年10月還是遭到釋出，在去年底李杜軒為了調整，跟著中華培訓隊一起在冬盟出賽，春訓則是跟著富邦悍將一起在義大練習場訓練。

李杜軒註冊後，目前只能在二軍出賽參加比賽，富邦悍將能夠就近觀察，不過如要在一軍出賽，還是要參加季中選秀，才有資格在一軍出賽。

(中時電子報)