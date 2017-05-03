蔡英文提兩岸關係「三新」 蔡丁貴：只看得懂其中半個
民進黨政府上任後，兩岸關係陷入停滯，總統蔡英文日前接受媒體專訪時，提出「新情勢、新問卷、新模式」等「三新」主張，呼籲台灣與大陸需共同維持和平穩定的狀態，發展結構性合作關係。對此，自由台灣黨主席蔡丁貴表示，自己只看得懂其中半個一新，質疑民進黨政府對中國的態度到底是屈服還是善意？
針對蔡英文的「三新」主張，蔡丁貴今於臉書表示，自己只看得懂其中半個一新，就是從「維持現狀」的最大公約數，變成「情勢多變的新情勢」為新的最大公約數，至於什麼是新情勢，他坦承還是不懂。
接著，蔡丁貴說新問卷的意思就是，蔡總統請中國政府重新發考題，「以前的考試卷要作廢了。」但在沒有明確的新情勢下，又不知道中國新問卷是什麼，就談新模式，他認為這只是憑空想像而已。
最後，蔡丁貴檢視蔡英文過去曾對中國表明，「善意不變、承諾不變、不屈服中共壓力、不走回對抗老路。」等「四不」主張，以此對照如今的三新，不禁讓他好奇，蔡總統及民進黨政府對中國承諾了什麼？現在對中國的態度到底是屈服？還是善意？
(中時電子報)
文章來源：蔡丁貴臉書全文
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