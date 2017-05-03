獨派人士擬前往八田追思會 警方將護蔣公銅像

獨派人士表態參加8日在烏山頭水庫舉辦的八田與一追思會，據傳對同在水庫內的蔣公銅像將會有動作，引起警方重視。（莊曜聰翻攝）

八田與一逝世75周年追思會將在8日下午登場，經過上個月銅像「斷頭」事件後，外界相當關注，今天修復工程已經進入最後的收尾階段，7日嘉南農田水利會與文化局將為銅像揭幕，8日再舉行追思會；據傳獨派人士將與會，並有可能向園區的蔣公銅像潑漆，警方當天將加強戒護，以免衍生事端。

八田與一銅像遭破壞後因遲未尋獲斷頭，在奇美博物館協助下以八田銅像複製品替代，將頭部接回，今天已經接合並進行上蠟程序，並以帳篷圍起，加裝監視器監控並派人看守，以保護銅像安全。

據了解，在8日即將舉行的八田與一追思會中，有獨派人士將動員近50人參加追思會，是否會藉此名義，對同樣位於烏山頭水庫內中正公園的蔣公銅像「下手」，引發揣測，麻豆警方接獲情資，連日來沙盤推演，當天並將派人戒護，避免衝突發生。

嘉南農田水利會表示，當天的追思活動將規劃有管制區，受邀的與會貴賓、工作人員及媒體都需要有識別證才能進入，近日的確接獲獨派陣營表達將與會的意願，但已經以場地有限為由婉拒對方參加，也請該團體可擇日再來致意。

(中時)