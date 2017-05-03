富邦商品供不應求 蔡承儒透露未來有葉總T恤

富邦悍將蔡承儒表示，富邦周邊商品銷售超乎預期。(周鎮宇攝)

富邦悍將今年開季戰績不佳，但在商品收入上超乎預期，領隊蔡承儒透露，一開始接手球隊後在商品評估上比較保守，導致商品有點供不應求，對球迷很抱歉，下周開始會有更多新商品上架，供球迷選購。

富邦悍將接手球隊後，在商品上球迷相當捧場，甚至許多球迷反映買不到球衣，蔡承儒說，真的對球迷感到抱歉，5月會有新商品，還包含女孩日會有更多女性商品上市。

蔡承儒也透露，未來也會有葉總的專屬T恤，以及個人商品，至於票房部分，蔡承儒指出，雖然有比去年進步，但希望可以更好。

(中時電子報)