封閉警用電話系統遭侵入？員警代查個資獲職權不起訴
新北市警板橋分局大觀所陳姓、後埔所唐姓員警，接獲不明人士透過「警用電話」要求代為查詢個資，2警因誤認為公務而代為查詢，事後遭警方依過失洩露國防以外秘密罪嫌送辦，今獲檢方職權不起訴，但封閉系統的「警用電話」為何成為詐騙集團犯罪工具，令人不解。
為避免員警代為濫查個資，警政署通令要求若有請求代查個資時，應確信為同一單位現職員警，且確為執行公務所需之查詢。
檢方調查，今年2月7日晚間10時許，板橋警分局大觀所陳姓員警接獲自稱板橋警分局信義所的陳姓員警，以派出所偵辦案件、但戶政系統無法連線為由，請求代為查詢個資；翌日2月8日上午8時半，板橋警分局後埔所唐姓員警也接獲自稱沙崙所吳姓員警，透過警用電話要求唐警代查個資。
由於警用電話為封閉系統，外人根本無法侵入，陳、唐二警不疑有他，共提供了7筆民眾個資，事後二警詢問信義、沙崙所才發現並無其人，趕緊自動向分局陳報。
新北地檢署考量因來電顯示為警用電話，2警一時鬆懈誤信，情有可原，加上沒有民眾受害，2人發現受騙後，也立刻報告所屬正副所長處理，無所隱匿，勇於負責，且2人平日表現優異，因此將2人予以職權不起訴。惟警方仍給予2警各一支申誡處分。
(中時)
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