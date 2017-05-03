法務部：新興毒品濫用致死案例 每年暴升至37件

有鑑於新興毒品泛濫，毒害年輕族群問題日益嚴重，法務部與國防部今天在三軍總醫院舉辦「濫用藥物暨新興毒品防制研討會」，指出新興毒品濫用致死的案例急劇增加，以2011年及今年1月至3月統計資料觀察，已從每年約10件劇升至37件，而致死案例中之平均毒品種類也從1.9種上升至4.1種，近期甚有多達10餘種，防制新興毒品已刻不容緩。

法務部表示，近年由於各類新興毒品不斷推陳出新，毒販藉由咖啡包、果凍等偽包裝，企圖使社會大眾降低戒心，低估其危害性，其中影響最深者，為社會經驗及判斷能力較缺乏之年輕族群，成為毒品施用者平均年齡日漸下降之主因，新興毒品不但有害個人生涯發展、影響健康，亦可能成為潛在之犯罪因素，造成國家、社會、家庭之痛苦與負擔，須嚴肅面對毒品問題。為此，法務部與國防部5月3日在三軍總醫院內湖院區第一演講廳舉辦「2017年濫用藥物暨新興毒品防制研討會」。

法務部強調，國內新興毒品濫用致死的案例急劇增加，以2011年及今年1月至3月統計資料觀察，已從每年約10件劇升至37件，而致死案例中之平均毒品種類也從1.9種上升至4.1種，近期甚有多達10餘種，如何防制已成刻不容緩的問題。

此次研討會針對新興毒品之趨勢、源頭管制措施出發，查緝及通報機制乃至戒癮措施復歸社會等進行動態考量，擬定「亞太地區毒品濫用藥物與世界流行之比較」、「臺灣新興毒品藥物濫用鑑驗探討：死亡分析、屍體體液篩驗、鑑驗現況」、「臺灣新興毒品濫用流行趨勢與國際源頭管制防制策略」、「毒品通報聯繫過程與通報機制」、「新興毒品成癮及戒治防制策略」等5大議題，廣邀各毒品防制相關機關或機構參與，期望藉由研討會的舉辦，促使政府相關部門能加深認識新興毒品情勢與各該機關職掌業務之關聯性，進而能發掘問題、掌握問題，發揮團隊戰力打贏這一場防制新興毒品的戰爭。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)