馬沙溝濱海遊憩區　6月一見雙雕藝術季開門見客

休園半年的馬沙溝濱海遊憩區將在6月底重新開放。（莊曜聰攝）

馬沙溝濱海遊憩區是台南沿海唯一合格的海水浴場。（莊曜聰攝）

馬沙溝濱海遊憩區有嘉南地區唯一合格的海水浴場，去年底與委外業者合約到期後就休園至今，雲嘉南濱海國家風景區管理處近期修繕內部設施後，並得到地方人士支持，園區將在6月底登場的「一見雙雕」藝術季中重新開放，後續再投入經費加強軟硬體設備，打造住宿、露營、烤肉等區塊以活化園區，增加多元性，以帶動沿海觀光人氣。

雲管處處長徐振能表示，馬沙溝濱海遊憩區是雲管處極力行銷的濱海景點之一，以往受到東北季風影響、旅遊淡旺季及經營業者考量等因素，與其他風景區管理處經營的如墾丁、福隆遊憩區等全年無休者不同，開園期間僅在半年左右，在觀光效益上無法發揮極大值，有些可惜。

徐振能說，馬沙溝濱海遊憩區是「一見雙雕」藝術季的主要場地之一，6月底會照常舉行，在地方支持下，將會以短期經營方式，在暑假的活動期間正常開放，以利遊客前來，9月後再進行大幅度的改造，預計投入5千萬經費興建住宿區、露營區，再強化現有的設施，讓遊憩功能多元化，開放期間能相對延長，遊客逗留時間增加，以牽動周邊效益，最快明年就會有新風貌呈現。

雲管處指出，沿海地區在秋冬季節因有候鳥等，可主打觀鳥等生態旅遊，在春夏季節則因天氣較為炎熱，可加入濱海戲水遊程，今年的「一見雙雕」藝術季除了固有的沙雕、鹽雕元素外，將結合地方的活動共同行銷，增加能見度及豐富內容。

(中時)