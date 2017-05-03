不用去日本 漢神百貨美味一番日本展登場
高雄市漢神百貨今天起至15日在8樓舉辦「美味一番日本展」，不用到日本就能品嘗到道地新鮮日本美食；其中擁有超過60年歷史、連續3年在日本國內大阪燒競賽中獲得殊榮的「賀橋風月大阪燒」，首度來到高雄，被稱作是「排隊必吃美食」。
還有來自北海道、大小朋友都百吃不膩的「黑山札幌拉麵」；外表烤得鬆軟、內餡搭配哈密瓜汁的「現烤哈密瓜麵包」和使用北海道香醇牛奶所製作，層層相疊綿密又入口即化的日本銷售冠軍千層蛋糕等，都是此次日本展中令人驚艷的美食。
物產方面，則有日本三重縣百年老店的「山二造酢」，採用世界第一的「青森蜜蘋果」做為基底醋，以古法手工釀製而成，每一口都品嚐得到豐富層次，也是絕對不能錯過的日本經典好味道。
漢神百貨指出，除了體驗日本美食和物產之外，只要在日本展消費500元，就有機會抽中市價2萬7000元的高雄東京雙人來回機票。
漢神百貨表示，今年日本展邀請40多家日本當地著名店家前來參展，其中有多家初次登場的人氣店家，像是「BlancNeige雪天使」現烤起司塔是人氣超熱門的排隊商品。
這次也邀請到被網友封為「日本叫賣哥」的「日商可白──龜山雄太」前來參展，龜山身為道地的日本人，卻能用流利的國台語，介紹銷售清潔用品，人氣超旺。
日本展系列活動，5月4日、5日憑當日消費滿500元發票即可參加「和服寫真體驗」；13日至15日舉辦「嬌妻POSE GOTCHA!」，只要在日本展美食攤位拍照擺出指定POSE上傳到個人FB，加上日本展不限金額發票，即可獲得「嬌妻禮」一份，歡迎來體驗視覺、聽覺、味覺三重享受的日本風情。
(中時)
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