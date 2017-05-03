7秒10槍狙斃黑道大哥 殺手遭判賠440餘萬
天道盟角頭劉芳成因捲入輔大花園夜市、電宰場清洗雞籠業務等利益糾葛，2013年8月遭殺手吳俊廷當街在7秒內連開10槍狙殺斃命，新北地院判吳俊廷應賠劉男認領的一對子女及李姓同居女友共440餘萬元。
2013年8月7日，劉芳程開車在新莊區中山路、中環路口等紅燈，吳俊廷故意撞上劉男車尾保險桿，並在劉男下車後立即取出手槍朝他連開10槍後逃離現場，劉男送醫不治。
事後吳俊廷雖出面自首，但法院調閱當時行經該處車輛的行車紀錄器發現，吳男在7秒內朝劉男腹部連開10槍，槍槍致命，認定吳男蓄意殺人惡性重大，雖屬自首但未完全坦承，依殺人罪判19年。
民事賠償部份，劉男同居李姓女友及劉男生前認領的兒女3人，共同向吳俊廷各求償1036萬餘元，但新北地院以李女尚有工作謀生，僅判賠已付的1萬4千餘元喪葬費；判賠兒子212萬餘元、女兒228萬餘元。
(中時)
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