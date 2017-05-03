高醫董事會今補選4名董事
高雄醫學大學董事會今天補選的4名董事名單，分別是中央研究院院士魏福全、高醫大醫學系教授許勝雄、吳俊仁及現任台灣達盈顧問公司負責人之一的王耀庭博士，將原來9席董事擴增為13席，等於回應校友會長期以來不斷抗爭的要求。
4位新當選董事中，魏福全、許勝雄及吳俊仁都是高醫校友，王耀庭則是台大電機系畢業。
魏福全曾任長庚醫院整形外科科系主任、中華民國手外科學會理事長、林口長庚紀念醫院副院長、世界重建顯微手術醫學會理事長，長庚大學醫學院院長等，現任中央研究院院士，也是第一位榮任院士的外科醫師，是國際級的顯微重建整形外科專家。
許勝雄及吳俊仁都曾任高醫院長，許勝雄是心臟科專家，曾獲衛生福利部頒發衛生獎章、索羅門群島總督卡布衣爵士頒贈非官方人士之最高等級勳章─索羅門十字勳章，也曾獲中華民國醫師公會全國聯合會頒贈醫療典範獎，所帶領的醫療援外團隊獲得SNQ銀獎（代表亞洲第一）。
吳俊仁曾獲醫師公會全聯會頒贈醫療典範獎，現任財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會董事、教育部高等教育評鑑委員及高醫大教師會理事長等，獲選為高醫傑出校友、兒童胸腔醫學會理事長，是小兒科權威。
王耀庭是美國史丹佛大學電機工程碩士與博士，是一個對技術充滿熱情的創業家，也是矽谷華人中少數擁有兩次成功創業經驗的創業家。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。