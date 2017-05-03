高醫董事會今補選4名董事

高雄醫學大學董事會今天補選的4名董事名單，分別是中央研究院院士魏福全、高醫大醫學系教授許勝雄、吳俊仁及現任台灣達盈顧問公司負責人之一的王耀庭博士，將原來9席董事擴增為13席，等於回應校友會長期以來不斷抗爭的要求。

4位新當選董事中，魏福全、許勝雄及吳俊仁都是高醫校友，王耀庭則是台大電機系畢業。

魏福全曾任長庚醫院整形外科科系主任、中華民國手外科學會理事長、林口長庚紀念醫院副院長、世界重建顯微手術醫學會理事長，長庚大學醫學院院長等，現任中央研究院院士，也是第一位榮任院士的外科醫師，是國際級的顯微重建整形外科專家。

許勝雄及吳俊仁都曾任高醫院長，許勝雄是心臟科專家，曾獲衛生福利部頒發衛生獎章、索羅門群島總督卡布衣爵士頒贈非官方人士之最高等級勳章─索羅門十字勳章，也曾獲中華民國醫師公會全國聯合會頒贈醫療典範獎，所帶領的醫療援外團隊獲得SNQ銀獎（代表亞洲第一）。

吳俊仁曾獲醫師公會全聯會頒贈醫療典範獎，現任財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會董事、教育部高等教育評鑑委員及高醫大教師會理事長等，獲選為高醫傑出校友、兒童胸腔醫學會理事長，是小兒科權威。

王耀庭是美國史丹佛大學電機工程碩士與博士，是一個對技術充滿熱情的創業家，也是矽谷華人中少數擁有兩次成功創業經驗的創業家。

(中時)