安倍矢言修憲勢在必行 2020年施行新憲法

日相安倍晉三強烈主張修改日本現在的憲法。（美聯社）

日本首相安倍晉三3日在東京舉行的呼籲修憲集會上發表影音訊息表示，身為自民黨黨魁，力爭實現修憲，希望在2020年施行。他明確指出，修改《憲法》第9條，「保留第1、2項，明文寫進自衛隊」之想法值得國民討論。

5月3日是日本國憲法施行70周年紀念日。安倍透過影音訊息表示，「修憲是自由民主黨建黨以來的基本方針」、「我擔任首相、黨魁的10年前，憲法施行60周年時成立《公民投票法》，可以朝修憲邁進一步，但憲法連一個字都沒有改變，如今又到了憲法施行70周年紀念日了」。

安倍強調，「修憲與否最終是由公民投票決定，但只有國會可以提議修憲，我們國會議員應該負起此重大責任，向日本國民提出修憲的發議案，開始具體的討論才是。」

他舉例指出，「例如憲法第9條，儘管自衛隊24小時、365天負責守護日本領土、領空、領海和日本人的生命，也得到9成以上國民的信賴，但仍有許多憲法學者和政黨在爭論自衛隊違憲的問題，未免太過不負責任。」

安倍表示，「我認為至少應該在我們這一代，在憲法上明確定位自衛隊的存在，不應再有『自衛隊可能違憲』等之討論。當然對於憲法第9條的和平主義理念，未來仍應好好的堅持下去，但修改《憲法》第9條時，『保留第1、2項，明文寫進自衛隊』之想法值得國民討論。」

安倍還提及，2020年將舉辦時隔半世紀的夏季奧運、帕奧會，在展望未來的同時，也應是日本重新脫胎換骨的大契機。1964年的東京奧運讓日本脫胎換骨，後來急速成長為先進國家。

他最後強調，「2020年又成為日本人共通的大目標，我強烈希望，在新生的日本好好地動起來之年的2020年施行新憲法。」

修憲是安倍政治生涯的宿願，他若能在2018年秋天自民黨黨魁選舉時第3次當選的話，便可望將2020年變成新憲施行年。安倍急欲修憲的表現，勢必引起在野黨的反彈。

日本國憲法第9條第1項規定「放棄戰爭」、第2項規定「不持有戰力」。自民黨2012年發表的憲法修正草案中載明，應明確定位守護國家的組織為「國防軍」。

(中時)