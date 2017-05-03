安倍矢言修憲勢在必行 2020年施行新憲法
日本首相安倍晉三3日在東京舉行的呼籲修憲集會上發表影音訊息表示，身為自民黨黨魁，力爭實現修憲，希望在2020年施行。他明確指出，修改《憲法》第9條，「保留第1、2項，明文寫進自衛隊」之想法值得國民討論。
5月3日是日本國憲法施行70周年紀念日。安倍透過影音訊息表示，「修憲是自由民主黨建黨以來的基本方針」、「我擔任首相、黨魁的10年前，憲法施行60周年時成立《公民投票法》，可以朝修憲邁進一步，但憲法連一個字都沒有改變，如今又到了憲法施行70周年紀念日了」。
安倍強調，「修憲與否最終是由公民投票決定，但只有國會可以提議修憲，我們國會議員應該負起此重大責任，向日本國民提出修憲的發議案，開始具體的討論才是。」
他舉例指出，「例如憲法第9條，儘管自衛隊24小時、365天負責守護日本領土、領空、領海和日本人的生命，也得到9成以上國民的信賴，但仍有許多憲法學者和政黨在爭論自衛隊違憲的問題，未免太過不負責任。」
安倍表示，「我認為至少應該在我們這一代，在憲法上明確定位自衛隊的存在，不應再有『自衛隊可能違憲』等之討論。當然對於憲法第9條的和平主義理念，未來仍應好好的堅持下去，但修改《憲法》第9條時，『保留第1、2項，明文寫進自衛隊』之想法值得國民討論。」
安倍還提及，2020年將舉辦時隔半世紀的夏季奧運、帕奧會，在展望未來的同時，也應是日本重新脫胎換骨的大契機。1964年的東京奧運讓日本脫胎換骨，後來急速成長為先進國家。
他最後強調，「2020年又成為日本人共通的大目標，我強烈希望，在新生的日本好好地動起來之年的2020年施行新憲法。」
修憲是安倍政治生涯的宿願，他若能在2018年秋天自民黨黨魁選舉時第3次當選的話，便可望將2020年變成新憲施行年。安倍急欲修憲的表現，勢必引起在野黨的反彈。
日本國憲法第9條第1項規定「放棄戰爭」、第2項規定「不持有戰力」。自民黨2012年發表的憲法修正草案中載明，應明確定位守護國家的組織為「國防軍」。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範