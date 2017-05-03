李沛旭襲胸？小薰還來不及反應就被抓了

李沛旭劇中不小心抓上小薰的胸部。（三立）

小薰緊張摀住李沛旭的嘴。（三立）

小薰試戳李沛旭胸肌。（三立）

李沛旭、小薰劇中互動甜蜜。（三立）

李沛旭、小薰劇中互動甜蜜。（三立）

李沛旭、簡宏霖等人主演的三立、東森八點華劇《只為你停留》2日晚播出收視1.59創新高，遙遙領先同時段其他華語劇。日前拍攝一場小薰被李沛旭「襲胸」的戲，劇情描述小薰衣服弄髒又被水潑到，於是李沛旭好心幫她買內衣，然後送到更衣室給她，結果排隊時竟意外被推進了更衣室內，小薰就這樣胸部被摸了。

小薰笑說當知道要拍這場被襲胸的戲時，李沛旭事前跟她有ㄧ起先討論，怎樣才能呈現出最好的效果和笑果，也不會被說吃豆腐，且該做的防護措施都做了萬全的準備，但等到拍攝時，她腦袋居然一片空白，還來不及反應就這樣被李沛旭雙爪抓了下去，直到導演喊卡，她才瞬間回神，心想說：「哇！我剛剛被襲胸了！」

李沛旭笑回：「拍這場戲該緊張的是我吧，我也是腦門一片空白，深怕抓錯被誤會是鹹豬手或是要重拍！」結果大家發現李沛旭拍完竟然出了一身汗，果然壓力有夠大。

兩人劇中的「騰云戀」出現了代溝，劇中小薰無論聽的音樂或是看的書，都是李沛旭過去所未接觸到的，加上每次話題都要提及筆友「阿伯」黃騰浩，喜愛這一對的觀眾超擔心會對他們的感情發展帶來衝擊。

(中時)