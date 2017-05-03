李沛旭襲胸？小薰還來不及反應就被抓了
李沛旭、簡宏霖等人主演的三立、東森八點華劇《只為你停留》2日晚播出收視1.59創新高，遙遙領先同時段其他華語劇。日前拍攝一場小薰被李沛旭「襲胸」的戲，劇情描述小薰衣服弄髒又被水潑到，於是李沛旭好心幫她買內衣，然後送到更衣室給她，結果排隊時竟意外被推進了更衣室內，小薰就這樣胸部被摸了。
小薰笑說當知道要拍這場被襲胸的戲時，李沛旭事前跟她有ㄧ起先討論，怎樣才能呈現出最好的效果和笑果，也不會被說吃豆腐，且該做的防護措施都做了萬全的準備，但等到拍攝時，她腦袋居然一片空白，還來不及反應就這樣被李沛旭雙爪抓了下去，直到導演喊卡，她才瞬間回神，心想說：「哇！我剛剛被襲胸了！」
李沛旭笑回：「拍這場戲該緊張的是我吧，我也是腦門一片空白，深怕抓錯被誤會是鹹豬手或是要重拍！」結果大家發現李沛旭拍完竟然出了一身汗，果然壓力有夠大。
兩人劇中的「騰云戀」出現了代溝，劇中小薰無論聽的音樂或是看的書，都是李沛旭過去所未接觸到的，加上每次話題都要提及筆友「阿伯」黃騰浩，喜愛這一對的觀眾超擔心會對他們的感情發展帶來衝擊。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。