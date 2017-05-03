《了解與互信 兩岸一定旺》 川普打破盟友關係震撼日韓!下一個是台灣？

《了解與互信 兩岸一定旺》

《了解與互信 兩岸一定旺》

蔡英文總統執政將滿一周年，回顧過去，蔡英文忙著跟美國親近，果然一通「英川通話」震撼國際，但不按牌理出牌的川普，最近對蔡英文釋出的善意，顯得興趣缺缺，看看最近美國的鐵桿盟友日本、南韓紛紛踢到鐵板：川普突然改口稱讚金正恩是個聰明的小夥子，還不排斥跟他會面，另一頭對南韓態度變得嚴厲，要求南韓幫忙分擔薩德費用，最讓人訝異的是，針對朝鮮危機，川普竟然不邀日本韓國討論，而是邀請威權領導人菲律賓總統杜特蒂以及泰國總理到白宮坐一坐，川普的「非典型外交」，小英總統真的想親身體驗「美國優先」的震撼教育嗎？

本集來賓：

蔡正元 國民黨政策會執行長

莊淇銘 台北大學教授

黃征輝 前海軍上校

謝寒冰 資深媒體人

北京

魏東旭 軍事觀察員

(中時電子報)